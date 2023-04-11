Почетным донорам Петербурга планируют предоставить бесплатный проезд в электричках. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Законопроект о льготах для почетных доноров рассмотрят депутаты ЗакСа Петербурга. Им могут предоставить право бесплатного проезда в пригородных поездах. С такой инициативой выступил Павел Иткин. Об этом 11 апреля пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

- Сейчас почетные доноры могут вне очереди получать лечение в государственных организациях здравоохранения, а также первыми на работе и учебе получать путевки для санитарно-курортного лечения, - пишет издание.

Кроме этого, почетным донорам доступен ежегодный отпуск в любое удобное для них время и ежегодная выплата. В 2023 году это 16 578 рублей.

Почетные доноры Петербурга кроме перечисленных федеральных льгот могут пользоваться льготным проездным для наземного транспорта и метро. Также им доступна 10-процентная скидка на проезд в пригородных автобусах с 27 апреля по 31 октября.