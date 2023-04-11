13 омоновцев срочно сдали 5,5 литров крови для пациентов онкоцентра в Петербурге

Омоновцы сдали 5,5 литров крови для онкоцентра. Фото: t.me/rosgvard78

Оперативно поддерживают общественный порядок сотрудники ОМОН «Бастион» не только на улицах города. Но, как выяснилось, и в больницах. Так, в главное управление Росгвардии поступила просьба об экстренной необходимости донорской крови для пациентов Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н.Петрова. Омоновцы сразу отреагировали на обращение представителя и сдали 5,5 литров крови.

– Желание помочь выразили 13 сотрудников ОМОН. Они организованной группой приехали на станцию переливания, прошли все необходимые процедуры и сдали в общей сложности почти шесть литров крови, – рассказали в пресс-службе главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, онкологическому центру сотрудники отряда помогают на регулярной основе. Кстати, некоторые из специалистов даже являются почетными донорами.