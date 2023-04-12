Мигрант надругался над 14-летней девочкой в вагоне метро в Петербурге

Мигрант облапал 14-летнюю школьницу в метро в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге мужчина облапал 14-летнюю девочку прямо в вагоне метро. Все произошло 11 апреля 2023 года, когда поезд следовал от станции "Новочеркасская" в сторону станции "Площадь Александра Невского". Об этом сообщает следственный комитет города.

- По версии следствия, подозреваемый мужчина, находясь в вагоне метро, пока поезд находился в перегоне между станциями, совершил действия сексуального характера в отношении 14-летней школьницы, после чего с места происшествия скрылся, - рассказали в ведомстве.

Девочка рассказала о произошедшем родителям, те обратились в полицию. Благодаря камерам, установленным в вагоне метро, полицейские быстро нашли подозреваемого и задержали его. Им оказался 30-летний мигрант из Таджикистана.

По факту возбуждено уголовное дело. Также решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.