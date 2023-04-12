Истощенного детеныша тюленя спасли в Выборге

В Выборге спасли детеныша тюленя / Фото: Водоканал

В Санкт-Петербурге спасают уже второго за эту весну детеныша серого тюленя. Истощенного малыша заметили днем 11 апреля 2023 года в Выборге. Щенок плавал в черте города, но боялся выбраться на берег из-за большого количества людей вокруг. За малышом наблюдали местные жители и сообщили в Фонд друзей балтийской нерпы.

- Специалисты Фонда приняли решение дождаться вечера, чтобы оценить состояние животного и определить, нужна ли ему помощь. Как раз с наступлением темноты малыш все же выбрался на сушу, чтобы передохнуть и погреться, - рассказали в "Водоканале".

Малышка оказалась сильно истощена / Фото: Водоканал

Детеныша сняли на видео и фото прохожие и отправили специалистам Фонда. По снимкам зоологам стало понятно, что малыш очень истощен и ему требуется помощь, чтобы выжить. Нашлись волонтеры, которые помогли в ночь на 12 апреля доставить тюлененка в центр реабилитации в Репино.

Оказалось, что это самочка и она весит всего 11 килограммов, что очень мало для такого детеныша. Сейчас малышка уже проходит реабилитацию под чутким присмотром специалистов. Когда тюлень окрепнет и наберется сил, его вернут в естественную среду обитания.

Петербургский Водоканал и Фонд друзей балтийской нерпы напоминают: о любых встречах с детенышами морских млекопитающих обязательно сообщите по телефону горячей линии: (812) 699-23-99.