Подростки в Мурино пытались ограбить маникюрный салон с игрушечным пистолетом

Подростки напали на маникюрный салон. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Подростки пытались ограбить маникюрный салон в Ленинградской области. Все произошло днем 11 апреля на улице Шувалова в Мурино. Об этом 12 апреля сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- По горячим следам по подозрению в причастности к этому преступлению полицейскими задержаны 15-ти и 16-тилетние жители города Мурино, - говорится в сообщении регионального ведомства.

По версии следствия, школьники ворвались в маникюрный салон и угрожали сотрудникам игрушечным пистолетом. Дети требовали с работников деньги из кассы. Но получили отказ, и тогда, огорченные неудачей, скрылись с места происшествия. К салону приехали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Подростки сейчас находятся в изоляторе временного содержания, а сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные мероприятия. Расследование продолжается.