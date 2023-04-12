ЗакС Петербурга предложил ввести штрафы за выгул опасных собак без намордника. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутаты Законодательного собрания Петербурга выступили с предложением ввести штрафы для владельцев собак, которые выгуливают своих питомцев без намордника. Инициатива касается только псов опасных пород. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба городского парламента.

- Документ предусматривает введение административной ответственности за выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка, - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, депутаты хотят внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Они планируют обратиться к Государственной Думе с этим предложением. За выгул собак без намордников предлагается ввести внушительный штраф.

На первый раз можно будет отделаться предупреждением, а вот при повторном нарушении придется заплатить штраф в размере от 1,5 тысяч до трех тысяч рублей. Юридические лица будут вынуждены заплатить от 15 до 30 тысяч. В законе предусмотрели исключение: наказания можно избежать, если питомец гуляет на огороженной частной территории.