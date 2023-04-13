Мужчина изнасиловал 7-летнюю дочь в под Петербургом

Житель Ломоносовского района изнасиловал свою малолетнюю дочь Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Ленинградской области раскрыли страшное изнасилование малолетней девочки. Оказалось, что над семилетним ребенком надругался родной отец. Так, 11 апреля 2023 года в Ломоносовском районе по материалам проверки было возбуждено уголовное дело об изнасиловании. Подробности об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Известно, что 35-летний житель поселка Янино с 1 августа по 30 сентября 2021 года насиловал свою маленькую дочь, которой на тот момент было всего семь лет, - рассказал источник.

11 апреля оперативники отправились искать отца девочки. Выяснилось, что на данный момент он находится на принудительном лечении в психиатрической больнице, куда был отправлен еще 16 ноября прошлого года по постановлению Ломоносовского районного суда.

Мера пресечения подозреваемому не избиралась. Расследование продолжается.