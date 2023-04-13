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НовостиОбщество13 апреля 2023 5:38

Жители Петербурга назвали самые скучные работы

Горожане уверены, что скуку постоянно испытывают охранники, кассиры и бухгалтеры
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербуржцы назвали профессии, в которых чаще всего страдают от синдрома хронической скуки

Петербуржцы назвали профессии, в которых чаще всего страдают от синдрома хронической скуки

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Санкт-Петербурга назвали профессии, в которых работники чаще всего страдают от скуки. Горожане уверены, что в основном всегда скучают охранники, бухгалтеры и продавцы. Об этом 13 апреля 2023 года сообщает сервис SuperJob.

- Охранники и продавцы действительно довольно часто жалуются на то, что испытывают скуку ежедневно. А вот бухгалтеры заявили, что им как раз скучать совершенно некогда: то отчеты, то проверки, - сообщают аналитики.

Также горожане считают очень унылой работу операторов колл-центров и сисадминов.

Что касается тех, кто совершенно не знает, что такое скучать на работе, так это учителя, воспитатели и врачи. У этих профессий каждый день что-то новенькое.

Никогда не скучающих на работе среди женщин больше, чем среди мужчин. И чем старше становится человек, тем меньше он скучает на работе.