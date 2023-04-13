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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 7:41

Трое хулиганов стреляли по прохожим на проспекте Обуховской обороны в Петербурге

Дебоширов задержали полицейские
Анастасия НУРАДИЛОВА
Дебоширов задержали полицейские.

Дебоширов задержали полицейские.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские задержали трех молодых людей, которые стреляли по прохожим из окна в Северной столице. Все происходило утром 12 апреля на проспекте Обуховской обороны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию обратился 46-летний мужчина, который рассказал, что неизвестные выкрикивали из окна угрозы, что убьют его, а потом выстрелили из ружья, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Позже полицейские по горячим следам задержали трех молодых парней возрастом от 20 до 23 лет. У одного из них при себе было пневматическое ружье «Байкал». Преступников доставили в отдел полиции для разбирательств. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Почему задержанные так поступили и знакомы ли они с пострадавшим, пока не сообщается. Злоумышленники находятся в следственном изоляторе временного содержания.