Крестные ходы на Пасху пройдут по всех храмах Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 16 апреля 2023 года, православные верующие отметят один из главных христианских праздников - Пасху. В честь этого во всех храмах Санкт-Петербурга пройдут Крестные ходы. Они начнутся перед ночным богослужением с 15 на 16 апреля. Об этом spb.kp.ru рассказали в Санкт-Петербургской митрополии.

- Крестный ход является неотъемлемой частью Пасхального богослужения. Он проходит во всех храмах. Духовенство и верующие незадолго до полуночи с зажженными свечами обходят вокруг храма и подходят к его запертым дверям. Запертые двери храма символизируют камень, который был отвален при входе в Гроб Господень, - пояснили в митрополии.

После Пасхи Крестные ходы вокруг храмов также будут проходить каждый день в течение недели, называемой Светлой седмицей.