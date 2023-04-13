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13 апреля 2023 11:52

Крестные ходы на Пасху пройдут по всех храмах Петербурга

Также шествия будут проходить каждый день на протяжении Светлой седмицы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Крестные ходы на Пасху пройдут по всех храмах Петербурга

Крестные ходы на Пасху пройдут по всех храмах Петербурга

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 16 апреля 2023 года, православные верующие отметят один из главных христианских праздников - Пасху. В честь этого во всех храмах Санкт-Петербурга пройдут Крестные ходы. Они начнутся перед ночным богослужением с 15 на 16 апреля. Об этом spb.kp.ru рассказали в Санкт-Петербургской митрополии.

- Крестный ход является неотъемлемой частью Пасхального богослужения. Он проходит во всех храмах. Духовенство и верующие незадолго до полуночи с зажженными свечами обходят вокруг храма и подходят к его запертым дверям. Запертые двери храма символизируют камень, который был отвален при входе в Гроб Господень, - пояснили в митрополии.

После Пасхи Крестные ходы вокруг храмов также будут проходить каждый день в течение недели, называемой Светлой седмицей.