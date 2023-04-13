Лесопарк имени Петра Антипова восстановят в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Молодые урбанисты, экологи и архитекторы возродят лесопарк имени Петра Антипова в Ленинградской области. Он находится в Волховском районе. Восстановление инициировала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Об этом 13 апреля пишет Online47.ru.

- Концепцию развития лесопарка будет создавать молодежь. Весной там высадят аллею в рамках акции «Сад памяти», - рассказала Ольга Занко.

Напомним, лесопарк назван в честь ветерана Великой Отечественной войны Петра Антипова. Он стал первым героем социалистического труда среди лесников. Прошел Ленинградскую битву и сражался в Сталинграде.

Концепцию лесопарка создадут в рамках форума «Ладога». Сейчас уже идет регистрация на мероприятие.