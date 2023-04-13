Устроивший стрельбу в школе Петербурга подросток ранее был пойман на мелком хищении

На парня возбудили уголовное дело по статье "хулиганство". Фото: СОЦСЕТИ

После стрельбы в 633 школе Петербурга на месте происшествия побывал глава администрации Калининского района Сергей Петриченко. Он рассказал, что стрелявший парень привлекался к ответственности за мелкое хищение и курение в неположенном месте.

- Нельзя сказать, что это отъявленный хулиган. Как произошло это событие, пока сложно объяснить. С парнем общался социальный педагог. Но пояснить причину стрельбы не представляется возможным, - рассказал глава района журналистам.

Он также отметил, что и сам парень не смог объяснить, зачем стрелял в детей. Подросток лишь сказал, что таким способом хотел похвастаться перед сверстниками.

- Это было абсолютное хваставство. Он просто хвастался, какой у него пистолет. Не было конфликта. Дети отрицают ссору. Что послужило причиной стрельбы дети тоже не смогли объяснить, - отметил Петриченко.