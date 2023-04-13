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НовостиЗвезды13 апреля 2023 16:51

«Росфото» покажет редкие театральные фотографии 19 века в Петербурге

Выставка проработает до 28 мая
Элеонора КУРЮМОВА
«Росфото» покажет редкие театральные фотографии 19 века. Фото: rosphoto.org

«Росфото» покажет редкие театральные фотографии 19 века. Фото: rosphoto.org

В четверг, 13 апреля, в музейно-выставочном центре «Росфото» открылась экспозиция «Три века театральной фотографии». В галерее посетители смогут рассмотреть более двухсот изображений из коллекции центра, театрального музея им. А. А. Бахрушина, музея театрального и музыкального искусства, РНБ, а также некоторые работы современных петербургских театральных фотографов. Об этом сообщили в пресс-службе «Росфото».

– Снимки раскроют нюансы разных жанров театрального искусства, а также продемонстрируют дарования режиссёров, актёров, певцов, мимов, сценографов и представителей других творческих профессий, – рассказали в пресс-службе организации.

Выставка включает в себя фотографии многих выдающихся деятелей театрального искусства, сцены спектаклей, репетиций. Цель экспозиции – показать современному ценителю, как менялся взгляд фотохудожников на театр в течение целых трех столетий. Выставка продолжит свою работу до 28 мая.