Серые и белые цапли вернулись в Ленобласть из Африки

Серые и белые цапли вернулись в Ленобласть. Фото: t.me/kazdoytvaripopare

В Ленобласть после затянувшейся зимовки возвращаются серые и белые цапли. Предположительно вылетают они рейсом в Сосновый бор из теплой Африки или Западной Европы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале биолог Павел Глазков.

– Ежегодно птички возвращаются к своему жилищу – цапельнику. Гнезда они обустраивают на высоких деревьях, не меняют их в течение долгих лет, – пояснил биолог.

Специалист также добавил, что, если Вам внезапно показалось, что в лесу кто-то прибавил громкость – это нормально. Поскольку первые дни после возвращения пернатые делят между собой жилплощадь.

К слову, в Ленобласти можно встретить два вида цапель: серую и большую белую. Кстати, второго представителя вида название описывает отлично: высота птицы около метра, а размах крыльев может доходить до полутора. Таких экземпляров в регионе насчитывается около 300.