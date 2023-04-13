Зарплату транспортных работников увеличили на 7,5 процента в Петербурге

Зарплату транспортных работников увеличили на 7,5 процента. Фото: Олег ЗОЛОТО

Работники транспортной сферы ежедневно поддерживают жизнь в дорожных венах Северной столицы. Поэтому, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий «Пассажиравтотранс», «Горэлектротранс» и «Петербургский метрополитен», в правительстве города на Неве решили поднять зарплаты работникам комплекса и сделать их более привлекательными. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Это уже второе повышение заработной платы за последние полгода. В ноябре прошлого года мы увеличили выплаты трех транспортных ГУПов более чем на восемь процентов, – пояснил председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев.

В итоге, средняя зарплата для водителей трамваев составит до 93 тысяч рублей, троллейбусов – до 101 тысячи, автобусов - до 160 тысяч, кондукторов – до 47 тысяч. А вот машинисты метро будут получать до 128 тысяч рублей. Глава комитета также добавил, что мотивируют сотрудников также соцпакетом и возможностью карьерного роста.