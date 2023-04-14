Товарооборот между Белоруссией и Петербургов впервые превысил 2 миллиарда долларов

Товарооборот между Белоруссией и Петербургов превысил 2 миллиарда долларов. Фото: russia.mfa.gov.by/ru

По итогам 2022 года достигнуты рекордные объемы взаимной торговли между Республикой Беларусь и Санкт-Петербургом. Как стало известно, товарооборот впервые перешагнул планку в 2 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Республики Беларусь в России.

– Это подтверждает то, что вопреки активному санкционному давлению, ничто не помешает развитию тесного союза между Беларусью и Россией, а также Петербургом, – отметил глава дипмиссии Дмитрий Крутой.

В пресс-службе также рассказали, что белорусские предприятия готовы своевременно выполнять контракты с Северной столицей, а также начать выпуск доработанных или абсолютно новых образцов пассажирской техники. К слову, дружественное государство поучаствует в запуске нового трамвайного маршрута под рабочим и символичным названием «Славянка». Посол Дмитрий Крутой также подтвердил, что белорусские предприятия выполнят заявки на поставку коммунальных машин для нужд Комитета по благоустройству культурной столицы России.