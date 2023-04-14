380 семей получили соцвыплату на расселение в Петербурге за первый квартал 2023 года

380 семей получили соцвыплату на расселение. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге насчитывается около 62 тысяч коммунальных квартир, в которых проживают более 200 тысяч семей. За первые три месяца 2023 года 380 петербургских семей получили социальную выплату для расселения коммунальных квартир. Город помог решить жилищный вопрос 701 человеку. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Всего в новом году в Северной столице помогут более полутора тысячам семей. В бюджете города на это заложили 3,9 миллиарда рублей, – добавили в пресс-службе.

Власти города на Неве рассчитывают, что подобная мере поможет петербуржцам приобрести отдельное собственное жилье и значительно снизит количество коммуналок. К слову, размер соцвыплаты во втором квартале года остается неизменным и равняется 1,19 миллиона рублей на каждого заявителя в составе семьи. Если же человек проживает один, то помощь составит 2,18 миллиона.