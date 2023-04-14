Труп 16-летней девочки нашли в ручье под мостом в Ленинградской области

16-летняя девочка умерла по дороге из школы домой в Тихвине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Тихвин Ленинградской области после уроков не вернулась домой 16-летняя девочка. В девятом часу вечера 13 апреля 2023 года в полицию обратилась мать школьницы. Женщина пояснила, что ее дочь не вернулась домой после занятий в гимназии, на телефонные звонки не отвечает. Правоохранители отправились на поиски. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Полицейские сразу начали обследовать дорогу, по которой девочка обычно возвращалась домой из гимназии. И вскоре они нашли школьницу. Но уже мертвой, - рассказал источник.

В 22:20 часов тело девочки нашли в ручье под мостом в 200 метрах от железнодорожного переезда. На трупе при первом осмотре не было найдено признаков насильственной смерти. Рядом с ней лежал ее школьный рюкзак, очки, телефон, а также две стеклянные бутылки из-под алкоголя.

Тело девочки направили в морг для установления причины смерти. Проводится проверка.