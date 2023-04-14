Летние маршруты автобусов в Петербурге снова выйдут на рейсы с 15 апреля

С 15 апреля в Петербурге возобновят работу сезонных «летних» автобусов № 406, 555 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в субботу, 15 апреля 2023 года, снова выйдут на рейсы так называемые летние автобусы. Это маршруты, которые соединяют город с садоводствами. Также на нескольких маршрутах будет усилено движение. Это связано с началом дачного сезона, рассказали в комитете по транспорту города.

- С 15 апреля возобновляем работу сезонных «летних» автобусов № 406, 555. А также усиливаем движение еще четырех автобусных маршрутов - № 2Кр, 469, 475, 488, - сообщили в комитете.

Так, автобус №406 будет соединять Кронштадт с СНТ «Красногорские покосы». Он будет курсировать с пятницы по воскресенье: в пятницу по два рейса в день в каждом направлении, по выходным по три рейса в обе стороны.

Автобус №555 будет отправляться от улицы Жени Егоровой, через метро «Проспект Просвещения» до 45-й км автодороги «Парголово-Огоньки». Движение назначено по пятница и выходным по четыре рейса в каждую сторону.