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НовостиАвто14 апреля 2023 8:39

Движение по КАД частично перекроют с 14 апреля для уборки смета

Ограничения продлятся четыре дня
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Одновременно на трех участках КАД перекроют одну полосу движения с 14 апреля

Одновременно на трех участках КАД перекроют одну полосу движения с 14 апреля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжается весенняя уборка города после зимы. Везде вычищают пыль, песок и соль, моют дороги. Так, 14 апреля 2023 года на четыре дня сразу на нескольких участках КАД будет частично перекрыто движение для уборки смета. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с производством работ по уборке смета в разделительной полосе дороги, в период с 14 по 18 апреля будет перекрыта для движения автомобильного транспорта одна полоса на трех участках одновременно. По полосам, оставшимся свободными для движения, будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщили дорожники.

Ограничения будут введены на двух участках внешнего кольца от Мурманского до Колтушского шоссе и от Рябовского до Пискаревского, а также на внутреннем кольце от Таллинского до Красносельского.