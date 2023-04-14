Движение по КАД частично перекроют с 14 апреля для уборки смета

Одновременно на трех участках КАД перекроют одну полосу движения с 14 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжается весенняя уборка города после зимы. Везде вычищают пыль, песок и соль, моют дороги. Так, 14 апреля 2023 года на четыре дня сразу на нескольких участках КАД будет частично перекрыто движение для уборки смета. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с производством работ по уборке смета в разделительной полосе дороги, в период с 14 по 18 апреля будет перекрыта для движения автомобильного транспорта одна полоса на трех участках одновременно. По полосам, оставшимся свободными для движения, будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщили дорожники.

Ограничения будут введены на двух участках внешнего кольца от Мурманского до Колтушского шоссе и от Рябовского до Пискаревского, а также на внутреннем кольце от Таллинского до Красносельского.