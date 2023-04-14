Трамвайное движение планируют вернуть на Литейный и Пискаревский проспекты

Из спальных районов запустят прямые маршруты в центр. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Инициативная группа по защите транспортной инфраструктуры Петербурга сообщила о планах восстановления трамвайного движения на Литейном и Пискаревском проспектах. Об этом 14 апреля сообщает паблик инициативной группы во «ВКонтакте».

- Событие может стать масштабным для всего города и принести огромную пользу большинству горожан и гостям города. Из спальных районов возможно будет направить прямые трамвайные маршруты в центр города, - говорится в сообщении.

На Литейном проспекте планируется создать выделенную полосу сразу после запуска трамвайного движения. Предполагается, что трамваи разгрузят пассажиропоток на первой линии метро, а также станцию «Чернышевская» и другие станции.

На Пискаревском проспекте собираются восстановить популярный 14 маршрут, который будет следовать из Пискаревки в центр города. Инициативная группа обращалась в комитет по транспорту. Окончательное решение еще не принято.