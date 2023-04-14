Минный тральщик «Лев Чернавин» спустили на воду в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду минного тральщика «Лев Чернавин». Корабль собрали на Средне-Невском судостроительном заводе. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Смольного.

- Высшая степень почета для моряка - это корабль, названный его именем. Такой чести удостоен командир легендарной 4-й эскадры дизельных подводных лодок контр-адмирал Лев Давидович Чернавин, - отметил на церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Лев Чернавин» стал восьмым минным тральщиком, построенным на Средне-Невском судостроительном заводе. Его разработали специалисты Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз». Корпус тральщика сделан из легкого и прочного монолитного стеклопластика. В конце этого года корабль передадут ВМФ РФ.

Сейчас на петербургский верфях специалисты строят одновременно 60 военных кораблей и гражданских судов.