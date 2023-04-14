Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 апреля 2023 12:16

Более 30 нелегальных ларьков снесли в семи районах Петербурга

Чаще всего незаконные точки продажи располагаются у станций метро
Анастасия НУРАДИЛОВА
Чаще всего незаконные точки продажи располагаются у станций метро.

Чаще всего незаконные точки продажи располагаются у станций метро.

Фото: Пресс-служба Смольного

В семи районах Петербурга специалисты избавились от незаконных торговых павильонов. От нелегальных ларьков освободили 35 земельных участков. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает пресс-служба Смольного.

- Чаще всего незаконные точки продажи располагаются у станций метро. Там продают овощи, фрукты, ягоды, цветы, рыбу и сувениры. Нарушителей привлекут к административной ответственности, - сообщили в комитете по контролю за имуществом Петербурга.

Петербуржцам напомнили, что в эти выходные в Северной столице стартует сезонная продажа корюшки. Продавать рыбу разрешено только тем, кто официально получил право на реализацию корюшки. Специалисты рассказали, что планируют проводить рейды. И наказывать нарушителей.

- Лица, незаконно разместившие торговые объекты, будут привлекаться к установленной законом ответственности, - добавили в ведомстве.