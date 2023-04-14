Ленинградский зоопарк на час продлил режим работы

Теперь посмотреть на животных можно с 10 до 20 часов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ленинградский зоопарк с 15 апреля будет работать по измененному графику. Сотрудники зверинца переходят на новый режим из-за скорого наступления лета. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе зоопарка.

- Мы постепенно увеличиваем наше время работы к летнему сезону, чтобы посетители могли еще больше часов провести в любимом зоопарке среди экзотических животных и растений, - говорится в телеграмм-канале зверинца.

С 15 апреля Ленинградский зоопарк будет работать с 10 утра до 20 часов вечера. Как и прежде, посмотреть на животных можно в любой день недели: зверинец открыт без выходных. Напомним, ранее рабочий день в зоопарке был на час короче.

- Кассы всегда закрываются на час раньше – в 19:00, - напомнили гостям.

Кроме этого, посетителям сообщили, что теперь на территории зоопарка снова работает кафе. Оно открыто с 11 до 18 часов.