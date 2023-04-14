ЗакС Петербурга предложил запретить продажу сигарет родившимся после 1 января 2011 года

В Петербурге предложил запретить табак для родившихся после 1 января 2011 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменения в закон против курения предложили депутаты на заседании 13 апреля в Заксобрании Петербурга. По новому проекту, планируется запретить продажу и потребление табака, а также никотина для россиян, родившихся после 1 января 2011 года. Об этом на своей странице в ВКонтакте сообщил парламентарий ЗакСа Юрий Гладунов.

– Существует статистика, по которой примерный возраст появления вредной привычки – 14 лет. Поэтому предлагаем полностью запретить продажу и потребление такой продукции всем, кто родился после 1 января 2011 года, – добавил депутат на своей странице.

По его мнению, такая мера позволит вырастить новое, здоровое поколение, не искушенное табаком и никотином. По примерным подсчетам, если законопроект примут к 2025 году, то дети в возрасте до 14 лет уже не смогут стать заложниками отравляющего вещества. К слову, депутаты хотят также запретить никотинсодержащие товары в любом виде и форме, а возрастной порог для потребителей не полезной продукции увеличить.