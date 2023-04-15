15-летнего мальчика на мотоцикле сбила машина на трассе под Петербургом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция проводит проверку аварии с участием 15-летнего подростка, который катался на мотоцикле по трассе под Санкт-Петербургом. ДТП произошло днем 14 апреля 2023 года на дороге "Стрельна-Кипень-Гатчина". Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 16:50 часов на 5-м километре трассы 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, управляя автомобилем "ВАЗ-2109", выезжая со второстепенной дороги не уступил преимущество мотоциклу "Х-Мотоs fx-95", на котором сидел 15-летний подросток, - рассказали в полиции.

Мальчик, который был за рулем мотоцикла, разумеется был без прав. В итоге подростка сбили, он упал на асфальт. На место ДТП была вызвана карета скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.