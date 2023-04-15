Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как правильно есть после поста

Петербуржцам рассказали, как надо выходить из поста Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 16 апреля 2023 года, православные верующие Санкт-Петербурга отметят Пасху. А это значит - окончание Великого поста. Но выходить из него тоже надо правильно, чтобы не навредить своему организму, предупредили в Роспотребнадзоре. После продолжительного воздержания от мяса, яиц и молочной продукции важно сражу же не переедать.

- В день Светлой Пасхи многие постящиеся готовят праздничный стол с большим количеством разнообразных блюд, и если все их попробовать, есть риск испортить нормальную работу пищеварительной системы, - пояснили в ведомстве.

Расширять меню надо постепенно в течение недели. Есть маленькими порциями по четыре-пять раз в день, пить воду исходя из расчета 30-50 миллилитров воды на 1 килограмм собственного веса. Хорошо будет есть легкие и крем-супы на овощном бульоне, белую рыбу с тушеными овощами или рисом.

В день Пасхи ограничиться одним яйцом и кисломолочными продуктами, съесть кусочек кулича или немного пасхи.