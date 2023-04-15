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НовостиОбщество15 апреля 2023 14:18

Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как правильно есть после поста

На Пасху лучше не готовить пышный праздничный стол
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербуржцам рассказали, как надо выходить из поста

Петербуржцам рассказали, как надо выходить из поста

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 16 апреля 2023 года, православные верующие Санкт-Петербурга отметят Пасху. А это значит - окончание Великого поста. Но выходить из него тоже надо правильно, чтобы не навредить своему организму, предупредили в Роспотребнадзоре. После продолжительного воздержания от мяса, яиц и молочной продукции важно сражу же не переедать.

- В день Светлой Пасхи многие постящиеся готовят праздничный стол с большим количеством разнообразных блюд, и если все их попробовать, есть риск испортить нормальную работу пищеварительной системы, - пояснили в ведомстве.

Расширять меню надо постепенно в течение недели. Есть маленькими порциями по четыре-пять раз в день, пить воду исходя из расчета 30-50 миллилитров воды на 1 килограмм собственного веса. Хорошо будет есть легкие и крем-супы на овощном бульоне, белую рыбу с тушеными овощами или рисом.

В день Пасхи ограничиться одним яйцом и кисломолочными продуктами, съесть кусочек кулича или немного пасхи.