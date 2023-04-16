Восемь человек эвакуировали из пожара в Адмиралтейском районе Петербурга

Пожар вспыхнул в Адмиралтейском районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром 16 апреля в Адмиралтейском районе Северной столице случился пожар. Обращение в МЧС поступило около восьми утра. Как стало известно, вспыхнула одна из коммуналок на набережной Обводного канала. Эвакуировали пожарные восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

– В одной из коммуналок трехэтажного дома, в комнате и коридоре вспыхнул пожар. Пламя распространилось на площади 45 квадратных метров, – уточнили в пресс-службе спасательной организации.

К счастью, пожарные сообщили, что никто не пострадал: все отделались легким, или не очень, испугом. По словам очевидцев, спасли еще и трех котов и одну собаку. Впечатления, оставшиеся от перебрасывающегося от комнаты к комнате огня, пожалуй, навсегда останутся в памяти жильцов. К 8:21 разбушевавшуюся стихию уже приручили. Чтобы успокоить разрастающееся пламя, спасатели привлекли 25 человек личного состава и пять машин МЧС.