Уголовное дело возбудили на отца погибшего в ДТП 7-летнего ребенка в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

На 34-летнего мужчину, влетевшего в забор, следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело. По версии следствия, водитель находился за рулем в пьяном состоянии и не справился с управлением автомобилем. Обвиняемый попал в ДТП, в котором погиб его несовершеннолетний сын. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону.

– Вечером, 15 апреля, подозреваемый находился за рулем легковушки в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили следователи, из-за невозможности полностью контролировать транспорт, обвиняемый после въехал в забор. 7-летний пассажир находился в машине без детского кресла и из-за столкновения погиб. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, а также причины, по которым мужчина сел нетрезвым за руль.