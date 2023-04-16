Артиста Михайловского театра увезли на скорой со спектакля «Золушка» из-за серьезной травмы

Артист Михайловского театра уехал после спектакля на скорой. Фото: mikhailovsky.ru

Артист балета Михайловского театр Роман Волков получил серьезную травму ноги из-за неудачного приземления во время спектакля «Золушка». Его доставили в НИИ имени Джанелидзе, где врачи оказали необходимую помощь. Информация об этом появилась в социальных сетях.

– С праздником светлой Пасхи, – поздравил всех артист, несмотря на только недавнюю выписку из больницы.

Со слов Волкова, когда он исполнял один из прыжков, что-то будто бы щелкнуло, а потому свело сильно ногу. Спустя мгновение мужчина уже и наступить не мог. Тогда он шагом «доковылял» до кулис. Оттуда пересел на костыли, затем в скорую и в больницу. Медики поставили диагноз – частичное повреждение одной из головок икроножной мышцы. Целый месяц Роман проведет на костылях, чтобы все правильно срослось. Настроя на выздоровление и скорейшее возвращение в строй у артиста хоть отбавляй. Поэтому и от обсуждения травмированной ноги мужчина вежливо откланялся. – Не думаю, что вся эта история с травмой будет кому-то интересна, я же не народный артист какой-то, – с юмором прокомментировал Волков.