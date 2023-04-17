Пожар произошел на заводе «Магнетон» в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв на заводе «Магнетон». Это предприятие по производству микроволновых ферритов , сверхвысокочастотных диэлектриков и многого другого. Возгорание случилось утром 17 апреля 2023 года. Очевидцы сообщают, что в одном из цехов слышали взрыв.

- Был взрыв в цеху, - коротко рассказали свидетели.

По данным МЧС Петербурга, сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 10:44 часов. Горел дом 9 по улице Курчатова. В 2-3-этажном здании на первом этаже происходило горение оборудования на площади пяти квадратных метров. На борьбу с пламенем прибыли сразу при пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС.

Сообщается, что к 11 часам пожар был уже потушен. По предварительным данным пострадавших нет. Причину начала пожара теперь предстоит установить специалистам.