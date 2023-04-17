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НовостиЭкономика17 апреля 2023 16:51

Петербургский производитель медтехники и оружия «Заслон» запустит облигации на один млрд рублей

Стоимость каждой облигации равна одной тысяче рублей
Элеонора КУРЮМОВА
АО «Заслон» выпустит трехлетние облигации на один млрд рублей.

АО «Заслон» выпустит трехлетние облигации на один млрд рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Разработчик и производитель оружия и медтехники АО «ЗАСЛОН» планирует выпустить трехлетние облигации общей суммой на один миллиард рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

– Первый сбор заявок на выпуск ценных бумаг пройдет 18 апреля, – уточнили в пресс-службе «Заслона».

В компании также отметили, что ОФЗ появятся на рынке на комфортных условиях для каждой группы инвесторов. Нацелен «Заслон» как на институциональных инвесторов, так и на частных вкладчиков. Выпускать облигаций будут банк «Россия» и Промсвязьбанк. Доходность по купону рассчитывают в диапазоне 12–12,50 процентов годовых.

Кстати, цена размещения облигаций равна 100 процентам от номинала. Стоимость же каждой ценной бумаги составит тысячу рублей, а купонный период – 182 дня. Размещение займов пройдет по открытой подписке на Московской бирже. Выпуск уже прошли частичный отбор в котировальные списки.