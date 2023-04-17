Петербургский производитель медтехники и оружия «Заслон» запустит облигации на один млрд рублей

АО «Заслон» выпустит трехлетние облигации на один млрд рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Разработчик и производитель оружия и медтехники АО «ЗАСЛОН» планирует выпустить трехлетние облигации общей суммой на один миллиард рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

– Первый сбор заявок на выпуск ценных бумаг пройдет 18 апреля, – уточнили в пресс-службе «Заслона».

В компании также отметили, что ОФЗ появятся на рынке на комфортных условиях для каждой группы инвесторов. Нацелен «Заслон» как на институциональных инвесторов, так и на частных вкладчиков. Выпускать облигаций будут банк «Россия» и Промсвязьбанк. Доходность по купону рассчитывают в диапазоне 12–12,50 процентов годовых.

Кстати, цена размещения облигаций равна 100 процентам от номинала. Стоимость же каждой ценной бумаги составит тысячу рублей, а купонный период – 182 дня. Размещение займов пройдет по открытой подписке на Московской бирже. Выпуск уже прошли частичный отбор в котировальные списки.