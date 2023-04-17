Эстонский бренд открыл первый магазин на Невском проспекте

Эстонский бренд нижнего белья открыл первый магазин в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

На российском рынке 17 апреля обосновался эстонский производитель нижнего белья «BonBon Lingerie». Первый магазин открылся в ТК «Невский Центр» в Петербурге. Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга торгового комплекса Марина Сметанина в беседе с РБК.

– Производить изделия ручной работы начали почти 20 лет назад в Эстонии. Изначально коллекции отшивали в Таллине, – говорится на сайте бренда.

Сейчас бутики фирмы есть в Италии, Франции, Германии, Австрии и Швейцарии. Ранее в России приобрести фирменные комплекты можно было только через онлайн-магазин. Но, когда известные отечественному потребителю бренды сообщили о своем уходе с рынка, новые игроки заявили о желании открыть свои точки в стране. Как сообщили представители компании в беседе с холдингом, средний чек в магазинах составит семь тысяч рублей. Такую стоимость производители считают наиболее гуманной для продукции «BonBon». Следующий бутик планируют открыть в ТРЦ «Охта Молл».