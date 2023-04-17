Доля малого и среднего бизнеса выросла на шесть процентов за 2022 год в Ленобласти

Количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло на шесть процентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегмент малого и среднего предпринимательства Ленобласти за минувший год вырос на шесть процентов. Всего в некрупных предприятиях региона трудится почти 330 тысяч человек. Так, количество работающих в отрасли выросло на 14 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

– Показатели национальных проектов и программ Ленобласти иногда реализуются даже досрочно. Мы стремимся к максимальному успеху в малом и среднем предпринимательстве, — отметил губернатор региона Александр Дрозденко.

Как добавили в пресс-службе, выросло и количество самозанятых. Сейчас в таком формате работает около 80 тысяч человек. Поддерживают предпринимателей не только на федеральном и региональном уровне. Позитивная динамика в регионе наблюдается в том числе благодаря усилиям муниципальных образований Ленобласти. Отдельно председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай отметила Подпорожский, Киришский, Приозерский, Всеволожский и Бокситогорский районы.