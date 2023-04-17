58,6 % раковых образований обнаружили на ранних стадиях в Петербурге

58,6 % злокачественных опухолей обнаружили на первой и второй стадиях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рак – заболевание пугающее почти каждого, но в Северной столице успешно борются с ним. С 2019 года в городе реализуют программу по лечению онкологии. Только за 2022 год медики диагностировали 58,6 процента злокачественных опухолей на ранних – первой и второй – стадиях. Этот показатель на целых два процента превысил плановый уровень. Об этом сообщили в пресс-службе комитета здравоохранения Петербурга.

– Снизилась до 18,3 процента и доля летальных исходов за год, – уточнили в пресс-службе ведомства.

В комздраве также подчеркнули, что в городе открыли 18 центров амбулаторной онкологической помощи. Три из них специализируются на борьбе с заболеваниями крови. К слову, только за минувший год на лекарства для пациентов из бюджета города на Неве выделили 4,3 миллиарда рублей. На эти средства необходимые препараты – 129 686 упаковок – получили более 15-ти тысяч больных.