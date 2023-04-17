Концерт рэпера Jah Khalib в Петербурге могут отменить из-за критики спецоперации

Концерт рэпера в Петербурге могут отменить из-за критики спецоперации. Фото: jahkhalib.com

Обращение по поводу симпатий рэпера Jah Khalib к ВСУ поступило к генпрокурору Игорю Краснову, а также главам Москвы и Петербурга. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Депутат Государственной Думы Яна Лантратова

– Бахтияр Мамедов, известный под псевдонимом Jah Khalib, в феврале прошлого года выложил сторис в соцсети. В ней он сообщил, что прибыл в Киев и перемещается из «укрытия в укрытие», а украинцев не просто любит, а восхищается ими, – сообщила в своем телеграм-канале политик.

Депутат также подчеркнула, что деньги при этом он стремится зарабатывать в России. Она отметила непоследовательность репера в своих действиях. К слову, концерты Бахтияра Мамедова планируются на площадках «Крокус Сити Холл» в Москве и «М-1 Арена» в Северной столице. Но общественники просят отменить выступления рэпера, а также проверить возможное спонсированием им украинской стороны.