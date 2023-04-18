Мужчина в маске сексуально домогался к 13-летней девочке в метро Петербурга

В петербургском метро неизвестный в маске домогался 13-летней девочки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина в маске домогался девочку в вагоне метро. Развратник гладил подростка, после чего сбежал. При этом лицо он закрыл маской. Об этом 18 апреля 2023 года рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

- Инцидент произошел около 20:40 часов 17 апреля в вагоне поезда, когда тот мчал по перегону между станциями «Маяковская» и «Площадь Александра Невского». Мужчина пристал к 13-летней девочке в полупустом вагоне, гладил ее по руке и ноге, после чего скрылся, - рассказал источник.

Девочка запомнила извращенца. Это был мужчина лет 30-40, плотного телосложения и ростом около 176 сантиметров. Он был одет в куртку цвета хаки с капюшоном, на ногах темные джинсы, а на лице черная маска.

Полиция начала просматривать видео из вагона и со станции метро, чтобы вычислить мужчину. Материал передан в Следственный комитет.