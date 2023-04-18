Восьмиклассница выжила после падения с 15-метровой высоты в Ленинградской области

В Ленобласти восьмиклассница выпала с 5-го этажа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области девочка выжила после падения с высоты в 15 метров. Инцидент произошел днем 17 апреля 2023 года в поселке Ефимовский Бокситогорского района. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- ЧП произошло около 16 часов в Микрорайоне №1. 15-летняя ученица восьмого класса школы по неизвестным причинам выпала из окна квартиры, которая находится на пятом этаже дома, - рассказал источник.

Прохожие увидели падение девочки и сразу же вызвали скорую помощь. Медики забрали подростка в Пикалевскую городскую больницу. Известно, что ее госпитализировали в тяжелом состоянии с травмами головы, множественными переломами, разрывом левого легкого.

На данный момент проводится проверка случившегося. Известно, что семья у девочки неполная, живет с мамой, на учете не состоит.