Петербуржец распространял интимные фотографии коллег

Мужчина выплатит штраф и компенсацию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга вынес приговор мужчине, который распространял чужие интимные фотографии. В июле он отправил снимки двух девушек в мессенджере третьей девушке. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Мужчина распространил сведения о частной жизни, которые составляли личную тайну девушек, - говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемый просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке. Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей. Также ему придется возместить потерпевшим моральный вред в размере 50 тысяч рублей каждой и по 10 тысяч компенсации за судебные расходы.

Позже суд рассмотрит уголовное дело на третью девушку, которая опубликовала присланные ей фотографии в рабочем чате. Из-за этого изображения стали доступны широкому кругу лиц.