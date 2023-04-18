Еще один кикшеринг подписал соглашение о правилах для электросамокатах в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге еще один сервис кикшеринга подписал соглашение о правилах работы электросамокатов в городе. Свод правил был разработан для безопасности как тех, кто катается на самокатах, так и пешеходов. Об этом 18 апреля 2023 года рассказали в комитете по транспорту.

- Соглашение подписал сервис «Яндекс Go». Ранее его также подписали «Whoosh», «Urent», «Buzyfly», - сообщили в комитете.

Так, по правилам в Петербурге максимальная скорость для передвижения на электросамокате - 20 километров в час. Но на отдельных улицах в Петроградском, Адмиралтейском и Центральном районах допустимая скорость не более 15 километров в час. Также есть 17 зон, где вовсе запрещены электросамокаты. Помимо этого определены более 30 зон, где запрещено оставлять электросамокаты. Запрещено кататься на одном самокате более, чем одному человеку. Также в правилах указаны и требования к техническому состоянию транспорта.