Двое мужчин жестко подрались за пассажирское кресло в троллейбусе в Петербурге

Двое мужчин подрались за кресло в троллейбусе в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге двое мужчин не смогли поделить пассажирское кресло в троллейбусе и устроили жесткую драку. Остальные пассажиры усмирить их не смогли, поэтому водителю транспорта пришлось вызывать сотрудников Росгвардии. Об этом 18 апреля 2023 года рассказали в ведомстве.

- В 12:30 часов 17 апреля патрульному наряду вневедомственной охраны Кировского района Санкт-Петербурга поступила информация о срабатывании «тревожной кнопки» в троллейбусе №45, следовавшем по Ленинскому проспекту, - сообщили в Росгвардии.

Патрульные подъехали к транспорту, который остановился у Кронштадтской площади. Выяснилось, что в салоне происходит драка между 59-летним и 21-летним пассажирами, которые не смогли решить, кто из них будет ехать сидя, а кто стоя. В итоге обоим понадобилась даже медицинская помощь. На скорой обоих госпитализировали в больницу.