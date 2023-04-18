В Тихвине прошли похороны 16-летней девочки, которую изнасиловал и утопил дядя

Школьницу убил родной дядя. Фото: СОЦСЕТИ

Девятикласснику из Тихвина похоронили в Ленинградской области. Похороны прошли в родном городе девочки утром 18 апреля. Об этом в своих социальных сетях написала мама девочки Наталья.

- Прощание пройдет 18 апреля в 8:30, - написала убитая горем женщина.

Напомним, в убийстве 16-летней школьницы подозревают ее родного 19-летнего дядю. По версии следствия, девочка целый год подвергалась насилию. В роковой день она вырвалась, когда дядя в очередной раз приставал к ней. Девочка пошла к автобусной остановке, чтобы добраться домой.

Но родственник выследил племянницу, изнасиловал и утопил ее. На допросе парень во всем сознался. Теперь ему грозит до 25 лет лишения свободы.