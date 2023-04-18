Три петербурженки получили травмы из-за электросамокатов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следственный комитет России проверит случаи травмирования из-за электросамокатов в Петербурге. Ведомство обратило внимание на информацию, опубликованную в СМИ. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба СК России.

- Сообщается, что на улице Федора Абрамова сбили 21-летнюю девушку. На Невском проспекте из-за самоката пострадала 39-летняя женщина, а на улице Дыбенко 22-летняя девушка получила черепно-мозговую травму, - рассказали в российском ведомстве.

Также на перекрестке Камышовой и Гакелевской улице была замечена агрессивная группа петербуржцев. Три человека не соблюдали правила и пугали прохожих своим опасным вождением.

Глава СК России Александр Быстрыкин поручил руководителю регионального ведомства доложить о травмоопасных ситуациях. А жителей Северной столицы попросили соблюдать правила дорожного движения.