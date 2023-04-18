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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 9:30

Три петербурженки получили травмы из-за электросамокатов

Одну девушку сбили, а две других женщины травмировались, когда катались
Анастасия НУРАДИЛОВА
Три петербурженки получили травмы из-за электросамокатов.

Три петербурженки получили травмы из-за электросамокатов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следственный комитет России проверит случаи травмирования из-за электросамокатов в Петербурге. Ведомство обратило внимание на информацию, опубликованную в СМИ. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба СК России.

- Сообщается, что на улице Федора Абрамова сбили 21-летнюю девушку. На Невском проспекте из-за самоката пострадала 39-летняя женщина, а на улице Дыбенко 22-летняя девушка получила черепно-мозговую травму, - рассказали в российском ведомстве.

Также на перекрестке Камышовой и Гакелевской улице была замечена агрессивная группа петербуржцев. Три человека не соблюдали правила и пугали прохожих своим опасным вождением.

Глава СК России Александр Быстрыкин поручил руководителю регионального ведомства доложить о травмоопасных ситуациях. А жителей Северной столицы попросили соблюдать правила дорожного движения.