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НовостиОбщество18 апреля 2023 9:47

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» проведут вводную лекцию в Луге

Они расскажут желающим, как ведутся поиски в лесу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» проведут вводную лекцию в Луге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» проведут вводную лекцию в Луге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Поисковый отряд «Лиза Алерт» из Петербурга проведет вводную лекцию в Луге. Волонтеры расскажут, как устроен отряд, как ведутся поиски, как можно помочь потерявшемся вернуться домой, даже если нет возможности выходить на долгие задачи.

Волонтеры объяснили, что летом увеличивается количество пропадающих в лесу людей. Из Петербурга иногда сложно и долго добираться, проходит много времени, а помощь заблудившимся людям иногда нужна, как можно скорее.

- Вместе с жителями Лужского района нам будет легче справляться с вызовами наступающего поискового сезона, - прокомментировали волонтеры петербургского отряда «Лиза Алерт».

Вводная лекция пройдет 22 апреля в час дня в Луге. Волонтеры встретятся в Доме культуры, в Центральной городской библиотеке по адресу проспект Кирова, 75. Участие в лекции абсолютно бесплатное.