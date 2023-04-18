Волонтеры отряда «Лиза Алерт» проведут вводную лекцию в Луге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Поисковый отряд «Лиза Алерт» из Петербурга проведет вводную лекцию в Луге. Волонтеры расскажут, как устроен отряд, как ведутся поиски, как можно помочь потерявшемся вернуться домой, даже если нет возможности выходить на долгие задачи.

Волонтеры объяснили, что летом увеличивается количество пропадающих в лесу людей. Из Петербурга иногда сложно и долго добираться, проходит много времени, а помощь заблудившимся людям иногда нужна, как можно скорее.

- Вместе с жителями Лужского района нам будет легче справляться с вызовами наступающего поискового сезона, - прокомментировали волонтеры петербургского отряда «Лиза Алерт».

Вводная лекция пройдет 22 апреля в час дня в Луге. Волонтеры встретятся в Доме культуры, в Центральной городской библиотеке по адресу проспект Кирова, 75. Участие в лекции абсолютно бесплатное.