Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье18 апреля 2023 11:42

Более 1,1 тысячи человек с орфанными заболеваниями зарегистрированы в Петербурге

Среди них 375 тяжело больных детей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Более 1,1 тысячи человек с орфанными заболеваниями зарегистрированы в Петербурге

Более 1,1 тысячи человек с орфанными заболеваниями зарегистрированы в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге зарегистрировано более 1 тысячи человек с орфанными заболеваниями. Это тяжелые, хронические прогрессирующие и редкие заболевания, которые очень сокращают продолжительность жизни человека или приводит его к инвалидности. В комитете по здравоохранению города отметили, что с каждым годом количество людей с такими болезнями увеличивается.

- По состоянию на 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге в Федеральный регистр включено 1157 пациентов, в том числе 375 детей, - рассказали в комитете.

Так, в прошлом году для таких пациентов в Петербурге было закуплено лекарственных препаратов на сумму 1343,44 миллионов рублей. Все нуждающиеся пациенты, которых насчитывается более 420 человек, получили эти лекарства, общая сумма которых 1 232,54 миллионов рублей.