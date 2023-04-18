Более 1,1 тысячи человек с орфанными заболеваниями зарегистрированы в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге зарегистрировано более 1 тысячи человек с орфанными заболеваниями. Это тяжелые, хронические прогрессирующие и редкие заболевания, которые очень сокращают продолжительность жизни человека или приводит его к инвалидности. В комитете по здравоохранению города отметили, что с каждым годом количество людей с такими болезнями увеличивается.

- По состоянию на 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге в Федеральный регистр включено 1157 пациентов, в том числе 375 детей, - рассказали в комитете.

Так, в прошлом году для таких пациентов в Петербурге было закуплено лекарственных препаратов на сумму 1343,44 миллионов рублей. Все нуждающиеся пациенты, которых насчитывается более 420 человек, получили эти лекарства, общая сумма которых 1 232,54 миллионов рублей.