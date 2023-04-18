Суд обязал чиновников Петербурга обеспечить участками ветеранов боевых действий

Суд обязал чиновников выдать земельные участки ветеранам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский суд Петербурга обязал чиновников города на Неве предоставить землю для садоводства участникам боевых действий. Коллективный иск в межрегиональное ведомство, а также комитет имущественных отношений Северной столицы подали 35 ветеранов. Как выяснилось, обратившиеся считают незаконным отказ однократного получения ими арендуемыми участками. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– В ведомстве признали незаконными отказы в земле без торгов, – уточнили в пресс-службе.

Как стало известно, чтобы получить по закону участки ветераны обратились в комитет. Там им выдали предварительное согласование на предоставление участка в посёлке Александровская Пушкинского района. Затем истцы за свой счет провели кадастровые работы, а информацию об участках внесли в госкадастр. Однако позже им отказали, а предварительное отменили из-за отсутствия проекта межевания.