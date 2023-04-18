Женщина погибла в жутком пожаре в квартире на Наличной улице в Петербурге

Женщина погибла в жутком пожаре в одной из квартир Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожар вспыхнул 18 апреля на улице Наличной в Северной столице. Очевидцы сообщили о возгорании в многоэтажке около шести часов вечера. Как выяснилось позже, в пожаре погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

– Загорелась квартира на десятом этаже в 15-этажном доме, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Спасатели также рассказали, что огонь полностью охватил комнату площадью 18 квадратных метров. 22 сотрудника служб в течение часа пытались потушить разбушевавшуюся стихию. Им потребовалось целых пять пожарных машин. Полностью погасить пламя удалось только к 18:49. Ранее сведения о пострадавших не поступали. Но сейчас выяснилось, что в окутанной огнем квартире погибла женщина. Кроме того, сильные ожоги получил мужчина, которого оперативно госпитализировали в одну из больниц города на Неве.