Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 апреля 2023 4:43

Продажи иномарок с пробегом выросли в Петербурге на 20,1%

А средняя цена выросла на 14%
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продажи иномарок с пробегом выросли на 20,1%

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продажи иномарок с пробегом выросли на 20,1%

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросли продажи иномарок с пробегом. По сравнению с первым кварталом прошлого года, с января по март 2023 года продажи выросли на 20,1 процентов. Цены тоже подросли на 14 процентов, если сравнивать с концом прошлого года. Средняя цена на иномарку с пробегом - 829 тысяч рублей. Об этом сообщает сервис "Авито Авто".

- Автомобили иностранных брендов продолжают пользоваться высокой популярностью у российских покупателей. Сегодня рынок авто с пробегом представляет широкий выбор моделей: автомобильные дилеры наладили процесс пополнения склада автомобилей с пробегом, в том числе — за счет ввоза автомобилей из-за рубежа, - отметили эксперты.

В Петербурге самым популярным брендом автомобилей оказался Volkswagen. Также большой спрос на Kia, Ford, BMW и Hyundai. Если говорить непосредственно о моделях, то на первом месте стоит Ford Focus, средняя цена которого порядка 429 тысяч рублей.