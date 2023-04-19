Продажи иномарок с пробегом выросли в Петербурге на 20,1%

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продажи иномарок с пробегом выросли на 20,1% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросли продажи иномарок с пробегом. По сравнению с первым кварталом прошлого года, с января по март 2023 года продажи выросли на 20,1 процентов. Цены тоже подросли на 14 процентов, если сравнивать с концом прошлого года. Средняя цена на иномарку с пробегом - 829 тысяч рублей. Об этом сообщает сервис "Авито Авто".

- Автомобили иностранных брендов продолжают пользоваться высокой популярностью у российских покупателей. Сегодня рынок авто с пробегом представляет широкий выбор моделей: автомобильные дилеры наладили процесс пополнения склада автомобилей с пробегом, в том числе — за счет ввоза автомобилей из-за рубежа, - отметили эксперты.

В Петербурге самым популярным брендом автомобилей оказался Volkswagen. Также большой спрос на Kia, Ford, BMW и Hyundai. Если говорить непосредственно о моделях, то на первом месте стоит Ford Focus, средняя цена которого порядка 429 тысяч рублей.