Пробки в 7 баллов сковали дороги в Петербурге утром 19 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром в Санкт-Петербурге для многих снова началось не с кофе, а с пробок. К 8 часам утра 19 апреля 2023 года уровень затора на дорогах добрался до 7 баллов. В некоторых местах пробки и вовсе начались еще в 6-7 часов утра. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- В Санкт-Петербурге 7 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в среду. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час, - рассказали в сервисе.

И вновь второй день подряд в Петербурге длинной вереницей растягиваются машины по Дороге жизни и Рябовскому шоссе. Пробка стоит от улицы Культуры до Окраиной. Длина затора более 6 километров.

В половины седьмого утра автомобилисты стоят в пробке на внутренней стороне КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Длина пробки почти 5 километров.