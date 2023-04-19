Мужчина развратил 11-летнюю девочку на набережной в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция разыскивает извращенца, который развратил 11-летнюю девочку. Причем, произошло это среди бела для на набережной в городе Луга. Об этом 19 апреля 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 18 апреля в местную полицию обратилась 39-летняя жительница Луги. Женщина рассказала, что накануне около 16 часов на набережной неизвестный совершил развратные действия в отношении ее 11-летней дочери, - рассказал источник.

Сам инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную на улице. Сотрудники полиции уже просмотрели запись. На ней видно, что к девочке пристал мужчина около 45 лет, европейской внешности, плотного телосложения. Одет он был в черную кожаную куртку до пояса, темную футболку, черные штаны. На плече у него висела черная сумка.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого разыскивают.